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Новости. Общество
18:40, 16 Августа 2018
фото: vk.com/san.aviacia

ФОТО: Вертолет доставил в Петрозаводск мужчину, отравившегося уксусной эссенцией

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Национальная служба санитарной авиации в среду доставила из Беломорска в Петрозаводск 38-летнего мужчину, который отравился уксусной эссенцией.

Информация об этом появилась в паблике службы в "ВКонтакте".


фото: https://vk.com/san.aviacia

"Выполнен санитарный рейс в г. Беломорск. Мужчину (38 лет) с отравлением уксусной эссенцией тяжелой степени на вертолете санавиации доставили в Республиканскую больницу (г.Петрозаводск)", - сказано в сообщении.


фото: https://vk.com/san.aviacia

Ранее вертолетом санавиации в Петрозаводск доставили девочку, которая родилась в Костомукше раньше срока.

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