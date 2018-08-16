18:40, 16 Августа 2018
ФОТО: Вертолет доставил в Петрозаводск мужчину, отравившегося уксусной эссенцией
По теме
Загрузка...
Национальная служба санитарной авиации в среду доставила из Беломорска в Петрозаводск 38-летнего мужчину, который отравился уксусной эссенцией.
Информация об этом появилась в паблике службы в "ВКонтакте".
"Выполнен санитарный рейс в г. Беломорск. Мужчину (38 лет) с отравлением уксусной эссенцией тяжелой степени на вертолете санавиации доставили в Республиканскую больницу (г.Петрозаводск)", - сказано в сообщении.
Ранее вертолетом санавиации в Петрозаводск доставили девочку, которая родилась в Костомукше раньше срока.
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
Сегодня 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Сегодня 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
Сегодня 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
Сегодня 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
Сегодня 11:28
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии