ФОТО: Вертолет доставил в Петрозаводск мужчину, отравившегося уксусной эссенцией

Национальная служба санитарной авиации в среду доставила из Беломорска в Петрозаводск 38-летнего мужчину, который отравился уксусной эссенцией.

Информация об этом появилась в паблике службы в "ВКонтакте".

"Выполнен санитарный рейс в г. Беломорск. Мужчину (38 лет) с отравлением уксусной эссенцией тяжелой степени на вертолете санавиации доставили в Республиканскую больницу (г.Петрозаводск)", - сказано в сообщении.

Ранее вертолетом санавиации в Петрозаводск доставили девочку, которая родилась в Костомукше раньше срока.