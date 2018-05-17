ФОТО, ВИДЕО: Гузеева трогает женскую грудь

Телеведущая и актриса шокировала зрителей и гостей телепередачи "Давай поженимся!".

В очередном выпуске ток-шоу прямолинейная Лариса Гузеева опять явила себя не с лучшей стороны, сообщает портал Дни.ру.

Ларису очень заинтересовала одна из претенденток на сердце жениха, ведущую привлекли ее эффектные формы. "Ляля! Просто убила! Все… комплексы. Такая красота достанется одному мужчине. Все свое. Я прямо вижу", - иронично произнесла Гузеева.

Барышня приняла слова ведущей близко к сердцу и принялась доказывать присутствующим, что у нее все натуральное. "Да, у меня все свое. Все дело в капусте. Нужно ее есть в больших количествах. Я не сторонник эстетической медицины. Прошу тех, кто планирует это делать, подумать еще раз. Это плохо", - неуверенно пролепетала Ляля.

Телеведущая усомнилась в словах героини и попросила ощупать грудь. "Я только положу руку по-матерински", - предупредила Лариса. Невеста так растерялась, что ничего не смогла возразить уже протягивающей руки Гузеевой. Ведущая подтвердила, что у девушки действительно натуральная грудь - только левая почему-то холодная.

Осмотром бюста дело не ограничилось. "История Ляли-хромоножки, которая любила, да замуж не вышла", - продолжала издеваться Лариса. Девушка поспешила оправдаться и сообщила, что упала на катке. Но ведущую было не остановить, она предположила, что это могло произойти из-за груди, перетянувшей вниз. Героиня не выдержала издевательств и заплакала.

Добавим, что решение на глазах у всей страны потрогать бюст барышни сразу после скандала в Сети кажется не лучшей идеей. Ведь совсем недавно из-за излишней откровенности и прямолинейности Гузеевой интернет-пользователи намекали на ее непотребные отношения с дочерью.

Напомним, что ведущая поделилась с фанатами в Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуем с дочерью. "С Днем матери!" - подписала кадр она. Некоторые пользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. Лариса не стала терпеть обвинения и жестко выругалась в адрес пользователей Сети.