ФОТО, ВИДЕО: В Петрозаводске проверяют качество асфальта на отремонтированном проспекте Карла Маркса

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник лично присутствовала при заборе проб асфальта на отремонтированном участке проспекта Карла Маркса.

В Петрозаводске на проспекте Карла Маркса сегодня производился забор проб асфальто-бетонного покрытия отремонтированных участков проезжей части и тротуара для последующей проверки его качества экспертной организацией.

Специалисты компании из Санкт-Петербурга "ИДК" в присутствии главы города Ирины Мирошник, начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева и журналистов карельских СМИ взяли пробы асфальта на двух участках. Примечательно, что один из них – на проезжей части - был произвольно выбран журналистами, чтобы исключить возможность фальсификаций. Согласно технологии, на каждом участке забрали три пробы асфальта.

Визуальный осмотр показал, что толщина асфальта на всех участках во всех выпиленных кернах составляет более 8 см (варьировалась от 7,5 до 8,5 см), что вписывается в нормативы (по нормативам толщина должна составлять не менее 5 см).

Как пояснил генеральный директор компании "ИДК" Александр Васильев, керны будут отправлены на лабораторную экспертизу, в ходе которой положенный в Петрозаводске асфальт проверят по другим параметрам, в том числе, на прочность, водостойкость, содержание битума. Как правило, экспертиза в лаборатории занимает от 3 до 7 дней.

"Мы уже сделали проверку более 40 проб асфальта в Петрозаводске, вопросов по толщине у нас не возникает, - сказал Александр Васильев. – По другим характеристикам есть нюансы, все протоколы мы направляем в администрацию".

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что работы по ремонту дорог в городе будут приниматься только при наличии соответствующих положительных результатов экспертизы.

"Три организации – Упрдор "Кола", компания "КСМ" и компания "ИДК" - снимают пробы асфальта и направляют их на экспертизу. И только на основании полученных данных можно принимать решение о приемке работ и последующей оплате", - сказала Ирина Мирошник.

Напомним, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске будут отремонтированы 18 дорог и тротуары на четырех из них. В настоящее время завершены работы на 12 объектах. Приняты и оплачены работы на Онежской набережной, улицах Шотмана и Красноармейской. Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" работает на улицах Гоголя и Красной, на тротуарах на проспектах Карла Маркса и Ленина. ООО "ОнегоДорСтрой" завершило фрезеровку покрытия на улице Университетской, удаляет асфальт на участке улицы Антикайнена, после чего приступит к работам на Шуйском шоссе.

По итогам лабораторной экспертизы серьезные нарушения выявлены на одном объекте. На площади Гагарина из 5-ти взятых проб в 2-х выявлено несоответствие нормативам. Подрядчику выдано предписание об устранении этих нарушений. Городская администрация отказалась принимать и оплачивать ремонт, его придется переделывать.