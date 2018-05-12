ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети

Накануне вечером в столице Карелии на улице Ровио столкнулись три иномарки и ВАЗ-2114, два человека госпитализированы.

Стали известны подробности и появились кадры с места групповой аварии, которая произошла накануне вечером возле дома № 18 по улице Ровио в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП ПТЗ, участниками аварии стали четыре автомобиля - Mitsubishi Lancer, две Mazda 6 и ВАЗ-2114. ДТП произошло на улице Ровио, у дома №18, около половины седьмого вечера.

Как стало известно, Mitsubishi Lancer и Mazda 6 двигались по улице Ровио со стороны Комсомольского проспекта. Столкновение произошло, когда один из автомобилей, по всей видимости, совершал маневр разворота, а второй ехал в прямом направлении. От удара машины отбросило влево на полосу встречного движения и на припаркованные у края проезжей части автомобили Mazda 6 и ВАЗ-2114. Припаркованные автомобили, в свою очередь, отбросило через поребрик на леерное ограждение и газон.

На месте происшествия работали спасатели и медики скорой помощи. По предварительной информации госпитализированы два человека.

Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.