ФОТО: Водитель молоковоза вылетел в кювет и травмировался в Карелии

В Олонецком районе водитель грузовика попал в ДТП и получил травмы.

26 апреля в 9 утра в деревне Тукса Олонецкого района 26-летний водитель, управляя молоковозом ГАЗ-3307, съехал в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии в соцсети.

ЧП произошло в районе дома №16 по улице Центральной.

В результате ДТП водитель получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.