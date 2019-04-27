ФОТО: Водитель молоковоза вылетел в кювет и травмировался в Карелии

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В Олонецком районе водитель грузовика попал в ДТП и получил травмы.
26 апреля в 9 утра в деревне Тукса Олонецкого района 26-летний водитель, управляя молоковозом ГАЗ-3307, съехал в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии в соцсети.
ЧП произошло в районе дома №16 по улице Центральной.
В результате ДТП водитель получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.
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