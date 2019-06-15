09:48, 15 Июня 2019
ФОТО: Водитель сбил пешехода, снес ограждение и вылетел к зданию прокуратуры в Петрозаводске
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Водитель иномарки не справился с управлением при выполнении обгона и устроил ДТП.
В пятницу, 14 июня, в 20:25 на пересечении улиц Мурманская и Виданская водитель автомобиля Хендэ Солярис при выполнении обгона впереди двигающихся автомобилей допустил выезд на тротуар, наехав на пешехода и ограждение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.
"В результате происшествия 19-летний пешеход получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются", - информирует ГИБДД.
Известно также, что 31-летний водитель иномарки не пострадал.
Участники сообщества "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовали в Сети фото с места аварии.
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