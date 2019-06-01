ФОТО: Водитель в Петрозаводске ищет вандалов, разбивших его машину

В Петрозаводске неизвестные разбили стекло в автомобиле.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель иномарки разместил обращение с просьбой помочь найти злоумышленников, которые прыгали ночь 1 июня на его машине, припаркованной напротив дома №62 по проспекту А.Невского, и разбили лобовое стекло.