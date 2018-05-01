12:03, 01 Мая 2018
ФОТО: Водителей автобуса в Петрозаводске ехал на пробитом колесе, пока не пошел дым и не закричали дети
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Очевидцы рассказали, как водитель рейсового автобуса на Древлянке ехал полкилометра на взорвавшемся колесе.
В редакцию "Столицы на Онего" очевидцы ДТП с рейсовым автобусом на Древлянке прислали фото, в комментарии к кадрам они сообщили, что водитель маршрутки №9, следовавшей от Кукковского кольца в сторону Древлянке не сразу заметил¸ что у него взорвалось колесо. И ехал с пробитым колесом еще полкилометра, пока не появился дым и пассажиры с детьми не закричали.
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