«Отпад!» - Пассажирка автобуса в Петрозаводске возмутилась рваными сиденьями

В соцсети петрозаводчанка высказала недовольство непотребным видом сидений в автобусе.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала фото рваный сидений в маршрутном автобусе.
«Вчера ехала с «комфортом». Автобус №26, сиденья - отпад! Ну как так-то?!» - возмутилась пассажирка в соцсети.
Напомним, что с 18 апреля цена поездки в маршруте №26 выросла до 38 рублей.
Ранее пассажиры возмущались, за что платят такую цену за проезд, если салоны автобусов все разодраны и обшарпаны.
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