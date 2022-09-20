«Отпад!» - Пассажирка автобуса в Петрозаводске возмутилась рваными сиденьями

В соцсети петрозаводчанка высказала недовольство непотребным видом сидений в автобусе.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала фото рваный сидений в маршрутном автобусе.

«Вчера ехала с «комфортом». Автобус №26, сиденья - отпад! Ну как так-то?!» - возмутилась пассажирка в соцсети.

Напомним, что с 18 апреля цена поездки в маршруте №26 выросла до 38 рублей.

Ранее пассажиры возмущались, за что платят такую цену за проезд, если салоны автобусов все разодраны и обшарпаны.