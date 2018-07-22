ФОТО: Волочкова снова села на шпагат – теперь на гидроцикле

Балерина публикует снимки с отдыха в Турции, куда отправилась с новым возлюбленным.

Балерина Анастасия Волочкова буквально завалила поклонников своими снимками с отдыха в Турции, где, разумеется, не обошлось без её фирменного шпагата. На сей раз своё, кажется, любимое гимнастическое упражнение она продемонстрировала на гидроцикле, пишет life.

Недавно балерина дала совет всем, кто также попытается растянуться на шпагат.

"Когда садитесь на шпагат, не забудьте вытягивать колени и стопы и животик втянуть", — написала она.

Все снимки балерина снабжает тегами love, или "любовь". Ранее Лайф сообщал, что у неё новый роман. Фото с возлюбленным балерина опубликовала в соцсетях в самом начале отдыха.