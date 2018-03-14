ФОТО: Вот это глаза – американская Барби меняет внешность для повышения самооценки

Операции делают женщину по-настоящему счастливой.

30-летняя Офелия Венити из Лос-Анджелеса (Калифорния) называется себя "аниме Барби". Девушка уже потратила 35 тысяч долларов на пластические операции, благодаря которым она стала похожа на куклу, пишет Cosmopolitan.

"Сейчас так много кукол с разным телосложением, цветом кожи и национальностью, но меня привлекает именно классическая Барби. Я совершенно не хочу показаться расисткой", - цитирует Венити Dayli Mail.

Сейчас Офелия вновь обратилась к хирургам, чтобы изменить разрез глаз. Все дело в том, что Венити - азиатка, ее глаза были не такими широкими, как у куклы с европейской внешностью. Девушка потратила четыре тысячи долларов на блефаропластику - операцию по изменению формы глаз.

По словам Венити, изменение внешности делает ее по-настоящему счастливой. В Instagram "американская Барби" делится яркими фото, сопровождая их рассказами о борьбе с низкой самооценкой.

"Мне понадобилось шесть лет, чтобы настроиться на эту операцию. Люди постоянно дразнили меня и издевались над моими глазами. Результат операции придал мне больше уверенности в себе", - поделилась Офелия.

Девушка также планирует удалить шесть ребер ради тонкой талии, увеличить грудь и отбелить кожу: "Регулярные инъекции ботокса и увеличение губ определенно помогают моей самооценке. Мне не хватает чувства собственного достоинства. Думаю, это еще одна причина, по которой я стараюсь выглядеть как кукла, насколько это возможно".