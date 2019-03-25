ФОТО: Защитники парка "Лягушка" вышли на митинг в Петрозаводске

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В столице Карелии региональное отделение КПРФ провело митинг в защиту социально-экономических прав граждан.
Митинг карельского отделения КПРФ прошел 23 марта в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан.
Участниками митинга КПРФ стали и защитники парка "Лягушка", которые вышли с плакатами в защиту зеленой зоны.
"Это наш парк", "Сохрани парк – тебе здесь жить", "Здесь наши деды сражались за каждое дерево. А мы сохраним парк?" – кричали надписи с плакатов.
Отметим, что ситуация с сохранением парка в экологической зоне на Древлянке продолжает оставаться нерешенной.
После того как власти Карелии сообщили о планируемом строительстве коррекционной школы в районе парка "Лягушка", появились опасения, что часть зеленой зоны может быть ликвидирована.
Несмотря на все обещания властей, что парк останется целым и невредимым, защитника "Лягушки" так и не могут получить ответы на вопросы: По какой методике подбирались территории? Какие территории рассматривались и почему они не подошли?
Какие еще темы поднимались на акции протеста, читайте здесь.
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