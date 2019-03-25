ФОТО: Защитники парка "Лягушка" вышли на митинг в Петрозаводске

В столице Карелии региональное отделение КПРФ провело митинг в защиту социально-экономических прав граждан.

Митинг карельского отделения КПРФ прошел 23 марта в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан.

Участниками митинга КПРФ стали и защитники парка "Лягушка", которые вышли с плакатами в защиту зеленой зоны.

"Это наш парк", "Сохрани парк – тебе здесь жить", "Здесь наши деды сражались за каждое дерево. А мы сохраним парк?" – кричали надписи с плакатов.

Отметим, что ситуация с сохранением парка в экологической зоне на Древлянке продолжает оставаться нерешенной.

После того как власти Карелии сообщили о планируемом строительстве коррекционной школы в районе парка "Лягушка", появились опасения, что часть зеленой зоны может быть ликвидирована.

Несмотря на все обещания властей, что парк останется целым и невредимым, защитника "Лягушки" так и не могут получить ответы на вопросы: По какой методике подбирались территории? Какие территории рассматривались и почему они не подошли?

Какие еще темы поднимались на акции протеста, читайте здесь.