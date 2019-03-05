Строительство коррекционной школы в Петрозаводске не затронет парк на Древлянке

В Петрозаводске состоялось выездное совещание по вопросу выбора площадки для размещения коррекционной школы.

Учитывая социальную востребованность и высокий износ зданий, в которых в настоящее время размещаются коррекционные школы-интернаты № 21 и №23, принято решение о строительстве здания специальной школы-интерната на 300 мест в Петрозаводске в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

На месте возможного строительства в микрорайоне Древлянка по инициативе депутатов Петрозаводского городского Совета и Уполномоченного по правам ребенка в Карелии 4 марта прошло выездное совещание по вопросу выбора площадки для размещения школы.

Депутат Петросовета Дмитрий Романов и детский омбудсмен Геннадий Сараев попросили представителей мэрии и республиканских органов исполнительной власти ответить на основные вопросы, которые волнуют жителей Древлянки: "Где будет строиться новая школа? Не приведет ли строительство к разрушению родника "Лягушка", парков "Лягушка" и "Иван Царевич", а также "Тропы Ивана Царевича" (велосипедная и пешеходная дорожки), обустройство которой финансировалось в рамках Программы поддержки местных инициатив?".

Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова подробно рассказала, что под строительство здания рассматривается земельный участок ориентировочной площадью 2,2 гектара в районе ул. Оборонной между микрорайонами "Древлянка-8" и "Древлянка-9". При этом родник, парк "Иван Царевич" и "Тропа Ивана Царевича" находятся в стороне от возможного строительства. Стройка не приведет и к разрушению парка "Лягушка" - он будет, как и планировалось, благоустраиваться в рамках программы "Комфортная городская среда".

Более того, забор вокруг школы не будет захватывать всю площадь, выделенную под это учреждение, территория будет доступна для прогулок всем жителям Древлянки. Территория будет благоустроена, в том числе, пройдет ее озеленение.

Председатель городского комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов сказал, что рассматривались буквально все территории, которые есть в Петрозаводске. При предъявляемых требованиях к участку найти землю под застройку практически невозможно – это либо санитарные зоны, где запрещено строительство, либо там находятся федеральные леса, или участки уже проданы под строительство, либо находятся в отдаленной части города.





Как отметила вице-премьер правительства Карелии по вопросам социального развития Лариса Подсадник, при выборе земельного участка необходимо учитывать транспортную доступность и мнение родителей детей, которые будут посещать новую школу.

Представители родителей, которые также были приглашены на выездное совещание, безоговорочно высказались за строительство школы на Древлянке. Председатель регионального отделения общественной организации родителей детей-инвалидов Станислав Мишичев заявил, что эту школу и родители, и дети с нарушениями здоровья ждут уже очень много лет.

"Сейчас в существующих школах для наших детей нет доступной среды. Мы с вами можем уехать в парк погулять, а они не могут этого сделать! И если они получат возможность гулять в этом замечательном парке, это было бы просто идеально", - сказал Станислав Мишичев.

"Мы больше всех заинтересованы в сохранении зеленой зоны вокруг будущей школы, и готовы внести свой вклад в благоустройство этой территории и для наших детей, и для всех жителей микрорайона", - подчеркнул представитель родительской общественности.

В конце марта по инициативе главы республики Артура Парфенчикова состоится публичное обсуждение выбора места под школу для детей-инвалидов с привлечением всех заинтересованных сторон. Глава республики не раз отмечал, что школе необходим экологически чистый участок, чтобы дети с особыми потребностями могли заниматься на улице физкультурой и гулять с родителями. Планируется, что в новой школе-интернате будут жить и учиться дети из разных районов Карелии.