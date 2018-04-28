ФОТО: Заслуженный работник культуры предложил решение проблемы "безобразных помоек" в Сегеже

Заслуженный работник культуры Карелии, почетный гражданин Сегежи Михаил Галагуцкий опубликовал в соцсетях снимок с изображением мусоросборников, которые использовались в городе в начале 2000-х. По его словам, они были очень удобные, но потом пропали.

"Много лет идёт разговор о безобразных помойках в нашем городе. К сожалению, ничего не меняется и будущее не обещает ничего хорошего", - написал Михаил Галагуцкий в паблике "Сегежа online" в "Вконтакте".

"У меня сохранился снимок, сделанный в июне 2005 года на ул. Антикайнена, - отметил он. - В те годы, если я не ошибаюсь, в Сегеже был "Жилтрест". Так вот, в городе установили такие мусоросборники, очень удобные для сбора ТБО. Думаю, многие помнят те годы. Вот только не понятно, почему их демонтировали и куда спрятали... Кто знает?"

Интернет-пользователь Александр Диев в комментариях к посту Михаила Галагуцкого поделился своими предположениями, почему мусоросборники убрали. Чтобы вывезти мусор из такого контейнера, отметил он, необходим автокран, а это "штука недешевая". Также нужен специальный транспорт для вывоза мусора, поскольку "в обычные мусоровозы такую штуку не запихаешь". Кроме того, для работы с такими контейнерами необходимо много места, времени и четыре работника.