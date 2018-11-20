ФОТО: Завершается реставрация иконостаса Преображенской церкви

В Пудожском секторе острова Кижи, в домах Бутина и Беляева сотрудники подрядной организации — НПО "Наука строительству" (Санкт-Петербург) завершают работу по реставрации рамы иконостаса храма Преображения Господня.

Сегодня специалисты проводят тонировку утрат золочёного покрытия, накладывают реставрационный лак. До конца ноября все работы по реставрации иконостаса будут завершены. 6 реставраторов дерева и 6 реставраторов позолоты из Санкт-Петербурга проделали огромный объём работы: отреставрировали Царские врата, напрестольную сень, четыре яруса иконостаса.

Иконостас Преображенской церкви Кижского погоста отличается особым великолепием и является одним из крупнейших резных золоченых иконостасов в Олонецкой епархии. Высота центральной части иконостасной рамы превышает 7 метров, длина — почти 24 м. По количеству икон четырехрядный Преображенский иконостас можно отнести к категории наиболее масштабных иконостасов среди храмов Русского Севера.

Реставрация 105 икон из Преображенской церкви полностью завершена. После того, как будет закончена реставрация сруба — в октябре–ноябре 2019 года, специалисты займутся внутренним убранством церкви. 19 августа 2020 года — в День Преображения Господня посетители острова Кижи смогут увидеть иконостас на его историческом месте — в главном храме заповедного острова.