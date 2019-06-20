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Новости. Общество
10:30, 20 Июня 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: Выселяемые на улицу жители Петрозаводска устроили пикет у городской мэрии

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Жильцы общежития на улице Володарского, 44, которых выселяют на улицу, вышли с одиночными пикетами к администрации Петрозаводска.

В четверг, 20 июня, Нина Туга и Юлия Прокопьева – жильцы общежития по улице Володарского, 44 вышли с плакатами к мэрии города, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Нина Туга рассказала, что живет в общежитии на Володарского уже 20 лет по договору коммерческого найма. В декабре 2018 года договор закончился, и компания "Петрозаводскстрой", которая является собственником здания, решила больше не продлевать его, предложив нанимателям либо освободить жилье, либо выкупить комнату 18 кв.м за 450 тысяч. Но у пенсионерки таких денег нет и съезжать ей некуда.

В мае 2019 года Петрозаводский городской суд вынес решение выселить Нину Туга без предоставления жилья. Женщина подала в Верховный суд Карелии апелляцию, но пояснила, что не очень надеется, что решение будет в ее пользу, поэтому вышла с плакатом "Помогите. "Петрозаводскстрой" выгоняет нас на улицу. "Петрозаводскстрой" сделал нас бомжами".


Столица на Онего

"Мы решили своей акцией привлечь внимание, вызвать общественный резонанс, потому что молчать уже больше нет сил. Сейчас будет второе решение суда, уже Верховного, и мы не очень уверены, что оно будет положительным, и мы останемся перед фактом: куда съезжать, на улицу?" – сказала Нина Туга журналистам.

Вторая женщина, стоявшая с похожим плакатом на другой стороне от здания мэрии, также является жительницей общежития на Володарского.


Столица на Онего

"Меня зовут Юлия Прокопьева, - рассказала она, - мы всей семьей – мама, брат, 14-летний сын, дочь, которая скоро родит, и я – проживаем в четырех комнатах этого общежития, и нам тоже грозит выселение. Идти нам некуда, денег выкупать жилье нет. Надеюсь, что нас услышат, увидят и придут к какому-нибудь договору. Если "Петрозаводскстрою" тяжело нести наш дом, если мы балласт, пусть они отдадут нас обратно городу".

Подробную историю выселения читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-06-20 11:44:11
Так , что то и коммунистов не видно "Ульянова , Шоттуева , еддросов Шандаловича , Бандарчука , Красулина , Зайкова и проч .,Председателей общ.организаций Черненко , Цыбы , Ермаковой и проч . не видно . Какая то правда у всех однобокая , только для себэ .
Плевали они все на проблемы людей , жуткие люди (((((((((
Вася
2019-06-20 11:36:12
Доскакались.
Американец
2019-06-20 11:17:32
где Слабунова, Фуксы и Ермоловы? Труновы и Белянчиковы? Или на помощь простым людям вам пиндосы добро не дают? Куда вы все разбежались, как тараканы?
Где ваша Агрикалча с её либероидными ценностями?
Вася
2019-06-20 10:57:53
Майдан решили устроить,Навальныши?
Американец
2019-06-20 11:40:07
Вася, навальнята не они, навальнята с Дмитриевым бегают, псевдоакции с Голуновым устраивали. Вот это чистейшие навальнята
zanoza
2019-06-20 10:51:59
Статья 40 Конституции РФ.
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА СУДЫ ИГНОРИРУЮ ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ И ВЫСЕЛЯЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ?
кир
2019-06-20 10:46:28
Халява кончилась. Лица не худенькие, питаются нормально. Бунта не будет.
Гость
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