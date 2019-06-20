ФОТО: Выселяемые на улицу жители Петрозаводска устроили пикет у городской мэрии

Жильцы общежития на улице Володарского, 44, которых выселяют на улицу, вышли с одиночными пикетами к администрации Петрозаводска.

В четверг, 20 июня, Нина Туга и Юлия Прокопьева – жильцы общежития по улице Володарского, 44 вышли с плакатами к мэрии города, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Нина Туга рассказала, что живет в общежитии на Володарского уже 20 лет по договору коммерческого найма. В декабре 2018 года договор закончился, и компания "Петрозаводскстрой", которая является собственником здания, решила больше не продлевать его, предложив нанимателям либо освободить жилье, либо выкупить комнату 18 кв.м за 450 тысяч. Но у пенсионерки таких денег нет и съезжать ей некуда.

В мае 2019 года Петрозаводский городской суд вынес решение выселить Нину Туга без предоставления жилья. Женщина подала в Верховный суд Карелии апелляцию, но пояснила, что не очень надеется, что решение будет в ее пользу, поэтому вышла с плакатом "Помогите. "Петрозаводскстрой" выгоняет нас на улицу. "Петрозаводскстрой" сделал нас бомжами".



Столица на Онего

"Мы решили своей акцией привлечь внимание, вызвать общественный резонанс, потому что молчать уже больше нет сил. Сейчас будет второе решение суда, уже Верховного, и мы не очень уверены, что оно будет положительным, и мы останемся перед фактом: куда съезжать, на улицу?" – сказала Нина Туга журналистам.

Вторая женщина, стоявшая с похожим плакатом на другой стороне от здания мэрии, также является жительницей общежития на Володарского.



Столица на Онего

"Меня зовут Юлия Прокопьева, - рассказала она, - мы всей семьей – мама, брат, 14-летний сын, дочь, которая скоро родит, и я – проживаем в четырех комнатах этого общежития, и нам тоже грозит выселение. Идти нам некуда, денег выкупать жилье нет. Надеюсь, что нас услышат, увидят и придут к какому-нибудь договору. Если "Петрозаводскстрою" тяжело нести наш дом, если мы балласт, пусть они отдадут нас обратно городу".

Подробную историю выселения читайте здесь.