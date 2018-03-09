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Новости. Общество
09:22, 09 Марта 2018

ФОТО: Жителей Петрозаводска призывают спасти зимующих в городе уток от голода

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Морозы сковали льдом устья рек Неглинка и Лососинка, утки остались без еды.

В паблике "Живой Петрозаводск" появился призыв "Поможем уткам выжить!!!". По словам петрозаводчан, у зимующих в городе пернатых пропала возможность добывать себе пропитание в воде из-за того, то реки замерзли. Теперь стаи уток сидят на берегу скованных льдом водоемов и ждут помощи. Птицы стали совсем ручными, хлеб берут с рук, уточняют горожане.

"Не поленитесь! Прогуляйтесь в тех местах! И захватите с собой пакетик с хлебом!", - призывают в паблике "Живой Петрозаводск" горожан.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Тюков
2018-03-09 13:46:05
Вот хлебом-то их лучше и не кормить.
David
2018-03-09 13:11:50
Чего их не кто не ловит и не есть? Диетическое мясо выращенное на хлебе.
Неравнодушный
2018-03-09 10:17:06
Сам всё съем.
кир
2018-03-09 11:19:15
Неравнодушный, "и это правильно".
XEON
2018-03-09 09:52:31
А что у Петросовета мозгов не хватает , принять закон о Городских утках . Или нет денег , среди многомиллионных затрат , выделить 5.000 рублей в месяц или заключить бесплатный договор с хлебозаводами и привозить раз в неделю просрочку .
Или боятся , что крысы вылезут из подвалов администрации и все утиной сожрут ? Наберутся сил и выгонят чиновников из администрации ?Какие проблемы законами очертить ситуацию с городскими утками ? Или опять не до того , а с космической орбиты , простых и нужных дел не видно ????
однозначно
2018-03-09 09:46:53
Надо скормить им бродячих собак
кир
2018-03-09 09:49:50
однозначно, а собаками - бомжей.
Гость
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