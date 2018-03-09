ФОТО: Жителей Петрозаводска призывают спасти зимующих в городе уток от голода

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Морозы сковали льдом устья рек Неглинка и Лососинка, утки остались без еды.
В паблике "Живой Петрозаводск" появился призыв "Поможем уткам выжить!!!". По словам петрозаводчан, у зимующих в городе пернатых пропала возможность добывать себе пропитание в воде из-за того, то реки замерзли. Теперь стаи уток сидят на берегу скованных льдом водоемов и ждут помощи. Птицы стали совсем ручными, хлеб берут с рук, уточняют горожане.
"Не поленитесь! Прогуляйтесь в тех местах! И захватите с собой пакетик с хлебом!", - призывают в паблике "Живой Петрозаводск" горожан.
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