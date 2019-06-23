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Новости. Общество
10:10, 23 Июня 2019
фото: ВКонтакте/"Чтобы лучше было жить"

ФОТО: Жители деревни в Карелии остались без света и воды из-за строительства газопроводной сети

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Жители Нурмолицы в Олонецком районе жалуются на "временные трудности", которые им подарила программа газификации.

"Вот так перерыта красивейшая деревня Нурмолицы, газ проводят даже тем, кто его не просил, идут по "головам", рвут электрические провода и водопроводы. Местная администрация и ее глава отсиживаются в своих кабинетах, с людьми не разговаривают. На собрании о газификации присутствовало только несколько человек, остальные просто не знали, что будет собрание, потому что никто не соизволил проинформировать. "Спасибо" огромное главе, за выходные без света и воды, за потраченные нервы и деньги", - возмущаются жители Нурмолицы, выложив фото разрытой деревни в паблике "Чтобы лучше было жить".

Мириться с "временными трудностями" люди не хотят. "Почему тем, кому газа не надо, должны терпеть? И кроме газа в деревне куча проблем, которые не решаются", - пишут жители в паблике.

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