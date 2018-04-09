ФОТО: Жители Олонца жалуются на потоп и ругают власть

По теме
Загрузка...
Жители дома в Карелии оказались окружены талой водой, которая уже проникает в здание и угрожает затопить квартиры.
Деревянный двухэтажный дом оказался отрезан от мира из-за весеннего потопа, сообщает паблик "Подслушано в Олонце".
Жители постройки утверждают, что скоро вода начнет проникать в их квартиры. Люди призывают представителей власти обратить внимание на их проблему.
"Два дня пытаемся добиться помощи, но безуспешно. Всем наплевать. Где наши депутаты? Куда смотрит власть? Вот-вот и вода просочится в квартиры, так как в коридор вода уже поступила. Кто и что может нам помочь?",- пишут жители дома в соцсети (ред.- стиль письма сохранен).
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
05.04.2018 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии