ФОТО: Жители Олонца жалуются на потоп и ругают власть

Жители дома в Карелии оказались окружены талой водой, которая уже проникает в здание и угрожает затопить квартиры.

Деревянный двухэтажный дом оказался отрезан от мира из-за весеннего потопа, сообщает паблик "Подслушано в Олонце".

Жители постройки утверждают, что скоро вода начнет проникать в их квартиры. Люди призывают представителей власти обратить внимание на их проблему.

"Два дня пытаемся добиться помощи, но безуспешно. Всем наплевать. Где наши депутаты? Куда смотрит власть? Вот-вот и вода просочится в квартиры, так как в коридор вода уже поступила. Кто и что может нам помочь?",- пишут жители дома в соцсети (ред.- стиль письма сохранен).