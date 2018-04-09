Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
07:15, 09 Апреля 2018

ФОТО: Жители Олонца жалуются на потоп и ругают власть

По теме

Иномарка сбила пешехода в Петрозаводске
09.04.18 09:01
В групповом ДТП в центре Петрозаводска пострадала женщина
09.04.18 08:56
ФОТО: Крыша обрушилась в жилом доме поселка Лоухи
08.04.18 14:22
Все новости
Загрузка...

Жители дома в Карелии оказались окружены талой водой, которая уже проникает в здание и угрожает затопить квартиры.

Деревянный двухэтажный дом оказался отрезан от мира из-за весеннего потопа, сообщает паблик "Подслушано в Олонце".

Жители постройки утверждают, что скоро вода начнет проникать в их квартиры. Люди призывают представителей власти обратить внимание на их проблему.

"Два дня пытаемся добиться помощи, но безуспешно. Всем наплевать. Где наши депутаты? Куда смотрит власть? Вот-вот и вода просочится в квартиры, так как в коридор вода уже поступила. Кто и что может нам помочь?",- пишут жители дома в соцсети (ред.- стиль письма сохранен).

По теме

Иномарка сбила пешехода в Петрозаводске
09.04.18 09:01
В групповом ДТП в центре Петрозаводска пострадала женщина
09.04.18 08:56
ФОТО: Крыша обрушилась в жилом доме поселка Лоухи
08.04.18 14:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-04-09 08:08:59
Как выбирают, так и живут! Хрен ли теперь жаловаться?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

05.04.2018 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»