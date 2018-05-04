ФОТО: Жители поселка Карелии в ужасе от количества скопившегося мусора

Эссойла превращается в сплошную помойку.

Жители поселка Эссойла Пряжинского района выложили в Сеть фотографии с огромным количеством мусора, скопишегося на контейнерных площадках.

"Ребята, подскажите пожалуйста, куда можно обратиться?! Это полный беспредел", - пишут эссйольчане.

"Такой лесок был, все детство там прошло. Обидно, что нашим детям там и на тарзанке не покачаться - помойку рядом с тарзанкой поставили. А вообще, во всех дворах, где дети играли, помойку сделали! Самое главное, чтоб мусор удобно было выкидывать... А что дети... Они все равно вырастут".

"Такая "красота" не только на Первомайской. И на Школьной, и на Центральной, и на Октябрьской, везде одно и тоже. Поселок превращается в свалку...".

Жители поселка обвиняют в плохой работе управляющую компанию "Вега-Союз" и предлагают организовать флешмоб. "Запустим флешмоб "Вега-Союз, вы угораете?" – предлагают они.