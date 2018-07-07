Фото: Зрители мокнут под дождем на праздничном концерте ко Дню республики в Беломорске

Непогода портит праздник к 98-летию со дня образования Карелии, который сегодня отмечают в Беломорске.

В Беломорске в 15 часов началась праздничная программа на городском стадионе, где расположилась главная сцена. Зрители смотрят театрализованное представление с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Карелии под дождем.

"Праздник начался. В Беломорске дождь. Но от этого еще веселее", - пишут на официальной странице Законодательного собрания республики в ВК.