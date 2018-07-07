Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:39, 07 Июля 2018

Фото: Зрители мокнут под дождем на праздничном концерте ко Дню республики в Беломорске

По теме

Юные спортсмены из Карелии вместе с олимпийской чемпионкой по биатлону сделали для российских футболистов "талисман"
07.07.18 14:54
В Карелии на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина и Медведева
07.07.18 14:08
Мусульманки Петрозаводска смогли поплавать в бассейне в буркини
07.07.18 14:02
Все новости
Загрузка...

Непогода портит праздник к 98-летию со дня образования Карелии, который сегодня отмечают в Беломорске.

В Беломорске в 15 часов началась праздничная программа на городском стадионе, где расположилась главная сцена. Зрители смотрят театрализованное представление с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Карелии под дождем.

"Праздник начался. В Беломорске дождь. Но от этого еще веселее", - пишут на официальной странице Законодательного собрания республики в ВК.

По теме

Юные спортсмены из Карелии вместе с олимпийской чемпионкой по биатлону сделали для российских футболистов "талисман"
07.07.18 14:54
В Карелии на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина и Медведева
07.07.18 14:08
Мусульманки Петрозаводска смогли поплавать в бассейне в буркини
07.07.18 14:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-07-07 16:54:12
Можно каждый день повторять - дуракам закон не писан. Это со времен Хамураппи... Удивительно, что в век высоких технологий, так много сельских дурачков во власти.
ПлачУ и ПлАчу
2018-07-07 17:10:07
grigorjev, так все верно, дурачки туда, а умные в высокие технологии.
ПлачУ и ПлАчу
2018-07-07 16:17:47
Так им и надо.
Праздник 8 июНя был! Солнце тогда же.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло
02.07.2018, 19:10
ФОТО: Полину Гагарину заподозрили в анорексии

Аналитика

06.07.2018 14:44
Капитал
Огромная пропасть 6
На форуме "Диалог бизнеса и власти" о реальных проблемах поговорили вскользь.
"Этот закон антинародный и безнравственный" 1
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст
06.07.2018 12:58
Ничего не боится 7
02.07.2018 11:29
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»