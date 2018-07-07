15:39, 07 Июля 2018
Фото: Зрители мокнут под дождем на праздничном концерте ко Дню республики в Беломорске
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Непогода портит праздник к 98-летию со дня образования Карелии, который сегодня отмечают в Беломорске.
В Беломорске в 15 часов началась праздничная программа на городском стадионе, где расположилась главная сцена. Зрители смотрят театрализованное представление с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Карелии под дождем.
"Праздник начался. В Беломорске дождь. Но от этого еще веселее", - пишут на официальной странице Законодательного собрания республики в ВК.
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