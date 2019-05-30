ФОТОФАКТ: "Вот так свободно, без охраны, разгуливает Парфенчиков по набережной Петрозаводска"

Фотограф Петрозаводска поймал в объектив прогуливающегося по набережной Артура Парфенчикова.

В минувшую среду 29 мая фотограф Михаил Шкрыкин запечатлел на набережной Онежского озера прогуливающегося с рюкзаком за спиной главу Карелии Артура Парфенчикова.

"Вот так свободно, без охраны, разгуливает наш губернатор по набережной Петрозаводска вечером 29 мая", - написал у себя на странице Михаил в комментарии к фотографиям.



фото Михаила Шкрыкина