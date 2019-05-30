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Новости. Общество
15:07, 30 Мая 2019
фото: Михаил Шкрыкин

ФОТОФАКТ: "Вот так свободно, без охраны, разгуливает Парфенчиков по набережной Петрозаводска"

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Фотограф Петрозаводска поймал в объектив прогуливающегося по набережной Артура Парфенчикова.

В минувшую среду 29 мая фотограф Михаил Шкрыкин запечатлел на набережной Онежского озера прогуливающегося с рюкзаком за спиной главу Карелии Артура Парфенчикова.

"Вот так свободно, без охраны, разгуливает наш губернатор по набережной Петрозаводска вечером 29 мая", - написал у себя на странице Михаил в комментарии к фотографиям.


фото Михаила Шкрыкина

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Комментарии

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кир
2019-05-30 15:50:13
Вам завидно. Ходите, а не злитесь, и будет вам счастье. :)
zanoza
2019-05-30 15:43:37
У охраны выходной! :)
карел
2019-05-30 15:34:14
Так прямо случайно и встретились и сфотографировались . Не смешите подковы , журналисты и фотографы . . Это же пиар голимый . Позорище фотографу .
Мизантроп
2019-05-30 15:20:55
Двойник, накручивающий 10 000 шагов.
Observer
2019-05-30 15:20:05
Молодец ! Очень демократично.
Многим нашим чиновникам хорошая наука и личный пример
Гость
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