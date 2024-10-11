Фотограф из Петрозаводска поймала волшебство над городом

Небо над столицей Карелии осветило полярное сияние.

Фотограф из Петрозаводска Арина Степенная запечатлела полярное сияние в небе над карельской столицей.

«Ночь над нашим городом озарилась неземной красотой — северное сияние раскинуло свою зелёную дугу, украшенную фиолетовыми иголочками», — написала Арина Степенная.

По словам фотографа, сияние она пыталась поймать уже два дня, но плотная облачность не давала это сделать. И вот минувшими вечером и ночью, с 12 на 13 октября, удача улыбнулась ей.