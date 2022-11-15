Фотограф из Петрозаводска в свой праздник запечатлела редкое атмосферное явление (ФОТО)

Солнечное гало попало в объектив камеры фотографа Арины Степенной.

Редкое атмосферное явление — солнечное гало — запечатлела на камеру фотограф из Петрозаводска Арина Степенная.

«В свой первый и новый профессиональный праздник — День банковского работника — увидела в небе редкое атмосферное явление в виде солнечного гало, — рассказала на своей странице в соцсети сама автор фото. — Это вторичное свечение вокруг солнца в виде круга или дуги. Очень похоже на солнечную радугу».

По словам Арины, гало растаяло в считанные минуты. Несмотря на это, фотограф успела зафиксировать небесное чудо.