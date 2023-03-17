Фотограф запечатлел обитателя подземелий Рускеалы в Карелии (ФОТО)

Обледеневшие подземные копи в карельском Приладожье раскрыли свою тайну.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появились фотографии подземной Рускеалы, сделанные в рамках конкурса РГО «Самая красивая страна».
Фотограф Антон Юшко запечатлел обитателя замерзших подземелий. Им оказалась летучая мышь, отдыхающая в темноте.
Ранее в объектив регистратора в Детской больницы в Петрозаводске попала лисица.
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