Фотоловушка испугала огромного лося в нацпарке Карелии (ВИДЕО)

В национальном парке «Паанаярви» лесной великан попал в объектив фотоловушки, которая его испугала.

Отдел охраны парка «Паанаярви» выложил очередное видео в официальном паблике нацпарка. На этот мимо фотоловушки проходил лось. Он насторожился, заметив незнакомый предмет на своем пути.

«Любопытство преодолело настороженность. После лось успокоился, но все также поводил ушами, слушая звуки леса», — комментируют видео в паблике парка.

Ранее медведица с медвежонком искали ягодные места в нацпарке и попались в фотоловушку.