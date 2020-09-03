Фрагмент выступления жительницы Карелии на шоу "Голос. 60+" появился в Сети (ВИДЕО)

Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина появилась в анонсе шоу "Голос. 60+".

Ирина Аникина появилась в 27-секундном анонсе передачи "Голос. 60+". Фрагмент видео появился на Youtube.

Новый сезон шоу стартует в вечернее время четвертого сентября на Первом канале, говорится в анонсе.

"Ну вы же профессиональная певица", - говорит Аникиной один из членов жюри.

"Нет, я заместитель директора", - отвечает ему участница шоу.

Ранее сообщалось, что бывший первый замминистра культуры, нынешний замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина примет участие в популярном шоу "Голос. 60+". В жюри нового сезона – Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, Ваенга и Тамара Гвердцители.

Участие в проекте "Голос", сказала Ирина Аникина по телефону, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить.