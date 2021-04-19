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Путешествие топ-модели Натальи Водяновой с детьми по Карелии покажут по ТВ (ВИДЕО)

Новости. Культура
15:10, 20 Апреля 2021
фото: © пресс-служба видеосервиса Premier
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Трэвел-шоу "Русские каникулы", которые модель снимала зимой в Карелии, стартует на видеосервисе Premier в конце апреля.

Документальный сериал «Русские каникулы» выйдет 25 апреля, сообщили в пресс-службе видеосервиса. По задумке супермодели Натальи Водяновой, ее трэвел-шоу о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть её глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север.

Первые четыре серии будут посвящены югу России — Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится по русскому северу. Там Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию. Сериал «Русские каникулы» снимает продакшн «Амурские волны».

Напомним, во время путешествия по Карелии топ-модель  гостила в музее-заповеднике Кижи и побывала в горном парке Рускеала.

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Комментарии

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Сплошная линия
2021-04-20 15:55:53
Водянова честная, её здесь не любят,она может и правду сказать....
театральный критик
2021-04-20 15:13:45
Пусть сама себя смотрит
Лана Текучева
2021-04-20 15:27:26
театральный критик,

Так для себя любимой и снимала. :)
Гость
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