Путешествие топ-модели Натальи Водяновой с детьми по Карелии покажут по ТВ (ВИДЕО)

Трэвел-шоу "Русские каникулы", которые модель снимала зимой в Карелии, стартует на видеосервисе Premier в конце апреля.

Документальный сериал «Русские каникулы» выйдет 25 апреля, сообщили в пресс-службе видеосервиса. По задумке супермодели Натальи Водяновой, ее трэвел-шоу о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть её глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север.

Первые четыре серии будут посвящены югу России — Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится по русскому северу. Там Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию. Сериал «Русские каникулы» снимает продакшн «Амурские волны».

Напомним, во время путешествия по Карелии топ-модель гостила в музее-заповеднике Кижи и побывала в горном парке Рускеала.