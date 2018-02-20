"Фрегат" стал 4-звездочным отелем

В Петрозаводске отелю "Фрегат" присвоена категория"4 звезды" по итогам официальной сертификации, сообщает Корпорация развития Карелии.

В результате реконструкции отель увеличил номерной фонд и обновил интерьеры. Одна из их отличительных особенностей - рисунки старинных кораблей русского флота на стенах.

В морском стиле обустроены и шесть новых конференц-залов.

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