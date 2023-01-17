ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии

Силовики изъяли документы в Медвежьегорской ЦРБ.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшую среду, 25 января, в Медвежьегорской районной больнице сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни.

По информации из источника в силовых структурах, причиной для обысков стали ковидные выплаты.

Главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова произошедшее не комментирует.