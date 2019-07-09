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Новости. Общество
15:52, 09 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

"ФСБ не захотела светить лица"

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Суд Петрозаводска назначил лингвистическую экспертизу публикации карельского журналиста, которая стала поводом для иска титулованного спортсмена.

В городском суде Петрозаводска 9 июля состоялось очередное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации известного в республике мастера боевых искусств Джахангира Кадашева к онлайн-изданию "Карелия. Ньюс". Напомним, поводом для иска послужила статья редактора издания Евгения Белянчикова "Эхо Кондопоги. Группа кавказцев провоцирует в Петрозаводске новый межнациональный конфликт", опубликованная на этом сайте в конце августа прошлого года.

Судья Кирилл Мамонов, который рассматривает дело, удовлетворил ходатайство истца о назначении лингвистической экспертизы высказываний журналиста, хотя и автор публикации, и медиа-юрист Елена Пальцева, представляющая интересы издания, выступили против проведения такой экспертизы. Как подчеркнул Евгений Белянчиков, его статью уже исследовали и в Центре по противодействию экстремизму МВД Карелии, и в республиканской прокуратуре и не нашли в публикации ничего противоправного, что способствовало бы разжиганию межнациональной вражды.

"По большому счету, все существующие силовые органы, так или иначе, проверяли этот материал на предмет тех обвинений, которые мне предъявляются, и у всех отрицательное заключение", – заявил журналист.


Евгений Белянчиков и Елена Пальцева

Однако судья Мамонов пояснил, что правоохранительные и надзорные органы изучали статью в онлайн-издании "Карелия. Ньюс" с точки зрения уголовного и административного права, а иск спортсмена Кадашева находится в сфере гражданского права. По предложению адвоката истца Ивана Варфоломеева высказывания журналиста Белянчикова исследуют в Центре судебной экспертизы в Санкт-Петербурге. На время проведения экспертизы судебное производство по иску Джахангира Кадашева приостановлено.

Как уже рассказывала "Столица на Онего", речь в публикации Евгения Белянчикова шла о драке на улице Варламова между Джахангиром Кадашевым и одним из жителей карельской столицы. Его жестокое избиение попало в камеры видеонаблюдения, сюжеты федеральных телеканалов и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении спортсмена.

Выясняя подробности драки, Евгений Белянчиков пообщался с охранниками городских увеселительных заведений и несколькими сотрудниками силовых структур, которые, как написал в статье журналист, на условиях анонимности рассказали ему о группе молодых кавказцев, регулярно устраивающих потасовки в злачных местах. Причем, по словам собеседников Белянчикова, молодые люди избивают "только русских пацанов", провоцируя тем самым межнациональный конфликт, и эти утверждения легли в основание иска спортсмена Кадашева.


Евгений Белянчиков. Фото: Валерий Поташов

Журналист вызвал в суд в качестве свидетеля одного из сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия, который поделился с ним информацией. Но сотрудник госбезопасности на судебное заседание по иску Кадашева так и не явился, и редактор "Карелия. Ньюс" был вынужден констатировать 9 июля, что ФСБ "не захотела светить лица" из-за того, что эта история приобрела широкую огласку.

Между тем судья Мамонов приобщил к материалам дела исследование причин трагического конфликта в Кондопоге 2006 года, которое провела одна из общественных организаций Карелии. С таким ходатайством к суду обратилась сторона защиты, пояснив, что в своей статье Евгений Белянчиков сделал отсылку к кондопожским событиям, причиной которых послужила драка возле одного из злачных заведений районного центра с участием выходцев с Кавказа.     

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Комментарии

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кир
2019-07-09 16:11:04
Богатеи победят и к бабке не ходи. Дожили. :)
Andrey+
2019-07-09 16:35:51
кир, у Мамонова не победят. Там состязательность сторон в процессе будет в чистом виде. Кто больше "кубиков" доказательств на свою чашу весов накидает, тот и выиграет...
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