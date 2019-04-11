Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Карелии

В Сегежском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, в среду на 708 км трассы "Кола" 34-летний водитель Opel Omega не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик с прицепом Volvo.

Водитель легкового автомобиля самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.