Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
В Сегежском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает УГИБДД по Карелии.
По информации ведомства, в среду на 708 км трассы "Кола" 34-летний водитель Opel Omega не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик с прицепом Volvo.
Водитель легкового автомобиля самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
09.04.2019, 07:25
07.04.2019, 11:00
Аналитика
09.04.2019 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии