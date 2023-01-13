Фура перегородила федеральную трассу «Кола» в Карелии (ФОТО)

Вечером 16 января грузовой автомобиль развернуло на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Как сообщили в паблике спасателей Пряжинского района, в понедельник, 16 января, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 378 километре трассы «Кола» произошло ДТП. Грузовой автомобиль, который занесло и сложило на трассе, перегородил проезд в обе стороны.

Загородившую дорогу фуру развернули с помощью другого грузовика, после чего она своим ходом доехала до обочины.

Погибших и пострадавших в аварии не было. На месте работали 4 человека личного состава пожарной части поселка Пряжа.