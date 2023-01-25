Фура вылетела в кювет на востоке Карелии (ВИДЕО)

В Пудожском районе произошло ДТП с участием грузовика.

Авария с участием фуры случилась на 132 километре автодороге Вологда — Медвежьегорск. Видео последствий аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как уточнили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, пострадавших в аварии не было. Водитель грузового автомобиля МAN, 33-летний мужчина, не справился с управлением, и фура съехала с дороги в кювет.

Инцидент произошел 26 января в 13.55 в Пудожском районе республики.