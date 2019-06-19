"Гаражная амнистия" облегчит жизнь владельцам гаражей в Карелии

Планируемая "гаражная амнистия" позволит упросить процедуру оформления прав собственности на постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии.

Это следует из разъяснений Управления Росреестра по Карелии к проекту федерального закона, разработанного министерство экономического развития России.

По словам эксперта отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Карелии Ксении Панченко, проблемы с оформлением прав собственности возникают у членов кооперативов, построивших гаражи в советские времена.

Зачастую у них нет актов о вводе объектов в эксплуатацию, что становится основанием для отказа в регистрации права собственности.

Однако в Карелии получила массовое распространение практика, когда владельцы таких гаражей обращаются в суды и добиваются положительного решения, сообщила представитель Росреестра.

После принятия закона о "гаражной амнистии", причина для судебных тяжб будет устранена – от владельцев гаражей будут требовать всего два документа.

Какие два документа потребуется от владельца, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".