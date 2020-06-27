Гастарбайтер с коронавирусом госпитализирован в Карелии

В Костомукше в инфекционное отделение доставлен заболевший коронавирусом иногородний, прибывший на работу.

Из инфекционного отделения выписаны с выздоровлением 3 пациента, жители Муезерского района.

По информации межрайонной больницы Костомукши, в минувшую субботу, 27 июня, в отделение поступили 4 пациента из Муезерского района, у всех выявлена ковидная пневмония.

Кроме того, в инфекционное отделение госпитализирован иногородний, прибывший в Костомукшу на работу. В мазке у него выявлен коронавирус.