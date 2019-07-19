15:59, 19 Июля 2019
Гастарбайтеров оштрафовали за нелегальное строительство в дачных кооперативах Карелии
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Пятеро мужчин ездили по Прионежскому району и предлагали свои услуги, сообщили в МВД Карелии.
В частном секторе, преимущественно в дачных кооперативах и товариществах, иностранные граждане массово предлагали услуги по строительству и ремонту. При этом они не имели патентов на работу на территории Карелии.
Пятерых мужчин привлекли к административной ответственности.
За привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента на работу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей.
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