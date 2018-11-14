Гаврилов попытался покинуть затянувшийся процесс по делу о вандализме

В Петрозаводске экс-депутат Алексей Гаврилов, обвиняемый по делу о вандализме по мотивам политической ненависти, попросил рассматривать уголовное дело без его участия.

Сегодня судья мирового суда Петрозаводска отказала в удовлетворении ходатайства защиты Гаврилова о проведении процесса без его участия.

Ранее в ходе процесса адвокат Гаврилова Михаил Шогин попросил освободить подзащитного от дальнейшего участия в процессе.

Подсудимый написал соответствующее заявление. Гаврилов заявил, что не планирует в дальнейшем давать показания и участвовать в прениях.

Как пояснил Гаврилов "Столице на Онего", он не хочет больше тратить время на затянувшийся процесс.

Суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства стороны защиты подсудимого.

Сегодня же суд отклонил ходатайство защиты Гаврилова о проведении повторной лингвистической экспертизы. Адвокат подсудимого планировал добиться проведения очередного исследования скандальных граффити, поскольку предыдущие экспертизы якобы пришли к противоположным выводам.

Предполагалось, что новую экспертизу должны были провести лингвисты из Петербурга.