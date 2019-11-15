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Новости. Происшествия
06:40, 15 Ноября 2019
фото: ДТП ПТЗ

"Газель" пошла на таран: пять автомобилей столкнулись в Петрозаводске (ФОТО)

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В Петрозаводске накануне произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в четверг, 14 ноября около 11-30 на улице Новосулажгорской у дома №20 произошла групповая авария с участием фургона "Газель", пикапа Great Wall, кроссоверов Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и легкового автомобиля Hyundai.

По одной из версий, "Газель" двигалась по улице Новосулажгорской в сторону Первомайского проспекта.

Как пояснили порталу в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель "Газели" совершал обгон автомобиля Nissan. В это же время Great Wall выезжал из Цокольного переулка на Новосулажгорскую улицу, совершая правый поворот.

От столкновения "Газель" отбросило вправо на Nissan. Затем потерявший управление фургон выехал влево за пределы дорожного полотна, сбил декоративное металлическое ограждение и оказался на парковке у автоцентра.

На парковке "Газель" врезалась в правый борт припаркованной машины Toyota RAV4, которую, в свою очередь, отбросило на стоящий Hyundai. Проехав еще несколько метров по окружности, "Газель" остановилась.

К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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