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Газопровод в 122 км построят в Приладожье Карелии

Новости. Общество
08:20, 22 Июня 2021
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

На минувшей неделе выдано разрешение на строительство газопровода-отвода, протяженностью 122 км, и газораспределительной станции в Питкяранте, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

О строительстве нового объекта, который позволит газифицировать Питкярантский район и начать эксплуатацию газовой котельной в Питкяранта вместо мазутной котельной РК-Гранд. Руководитель региона пишет на своей странице в соцсети.

«К ГРС Питкяранта будут присоединены межпоселковые газопроводы на завод РК Гранд и на поселок Салми, где уже заблаговременно построены газораспределительные сети. Мощности ГРС рассчитаны с учетом будущих планов по газификации Суоярвского района», - уточнил Артур Парфенчиков.

Строить газопровод будет ООО «Газпром Межрегионгаз», с которым уже заключен договор.

По словам Парфенчикова, уже проведена подготовка в части оформления отводов лесных участков и заключения соответствующих договоров. Подрядчик ООО «СтройПроектСервис» планирует приступить к своду лесных насаждений.

Ранее сообщалось, в ближайшие пять лет в Карелии будут газифицированы 72 населенных пункта.

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