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Природный газ бесплатно доведут до участков жителей Карелии

Новости. Общество
10:55, 03 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В ближайшие пять лет в Карелии будут газифицированы 72 населенных пункта.

Депутаты Государственной думы 1 июня одобрили законопроект о бесплатном газопроводе до границ участка в третьем окончательном чтении. Спустя день закон поддержал и Совет Федерации. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, пишут «Известия». Поправки в газоснабжении были подготовлены в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию об ускоренной догазификации без привлечения средств граждан.

Бесплатное подключение людей к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», чтобы освободить граждан от необходимости «бегать по инстанциям». Это вдвое сократит сроки подключения к газу.

Процесс подключения станет максимально удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

Ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение на бесплатную газификацию – для этого, по их мнению, площадь дома не должна превышать 300 м2. «Единая Россия» добилась, чтобы площадь дома не стала критерием для бесплатного подключения к газу.

По экспертным оценкам, бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств.

По мнению депутата карельского парламента, регионального координатора единороссовского партпроекта «Локомотивы роста» Вадима Андронова, закон ускорит газификацию регионов.

«Сегодня даже в газифицированных населенных пунктах люди не всегда спешат подключать свои домовладения к газу из-за того, что это требует расходов, которые для многих семей слишком высоки. Безусловно, необходимо, чтобы голубое топливо было доступно, и это особенно актуально для такого северного региона, как Карелия, где слишком много средств приходится тратить на отопление другими источниками тепла», – сказал Вадим Андронов.

Добавим, в ближайшие пять лет в Карелии будут газифицированы 72 населенных пункта. Природный газ придет в Лахденпохский, Питкярантский, Пудожский и Сортавальский районы. По территории республики также будет проложен участок газопровода-отвода «Волхов – Сегежа – Костомукша». Он станет основой для начала газификации Сегежского и Медвежьегорского районов, Костомукшского городского округа.

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