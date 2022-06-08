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«Газпром» построит в Петрозаводске Путевой дворец Петра Первого

Новости. Общество
07:15, 09 Июня 2022
фото: Артур Парфенчиков/ВК

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Глава Карелии рассказал о планах воссоздать в районе парка культуры Петрозаводска Путевой дворец Петра Первого, боевую фортецию и церковь апостолов Петра и Павла с маяком.

Как пишет руководитель республики Артур Перечников на своей странице в соцсети, идею воссоздания объектов, которые заложили основу будущего Петрозаводска, готов финансово поддержать «Газпром». Глава республики уже заручился поддержкой председателя правления Алексея Миллера во время своей недавней поездки в Москву. В минувшую среду с начальником департамента «Газпрома» Сергеем Куприяновым, который приехал в Петрозаводск, Артур Парфенчиков обсудил проект реконструкции с выходом на место.

«И Путевой дворец, и крепость, которая была построена для защиты Петровских заводов от шведов, располагались в верхней части нынешнего парка культуры и отдыха, вблизи от центрального входа. В планах — воссоздание исторических реплик дворца, крепости с пушками, церкви — маяка. Также максимально будет воссоздан и Петровский парк вокруг дворца с прудом перед ним. Постараемся всю территорию обустроить в духе Петровской эпохи. По предложению Миллера, которое мы, конечно, поддержали, поставим и памятник создателю Петровских заводов, сподвижнику Петра — Меншикову. Одно из предложенных мест — территория рядом с устьем реки Лососинки», — пишет Парфенчиков.

По словам  главы региона, уже на следующей неделе в город приедет группа архитекторов.

«Работа предстоит серьезная. Уверен — новый ансамбль станет украшением карельской столицы и будет радовать горожан и гостей Петрозаводска. Наш город единственный в России носит имя первого русского императора — нам есть, чем гордиться, и что хранить!»,  — считает руководитель республики.

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