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Где в Петрозаводске можно найти искусственное солнце?

Новости. Общество
08:30, 29 Апреля 2021
фото: © «Солнечный остров»
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В водно-оздоровительном СПА центре «Солнечный остров» в Петрозаводске установлено уникальное оборудование, имитирующее световой поток, аналогичный солнечному.

В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров». Аппаратура, которая установлена в СПА центре является разработкой Санкт-Петербургской фирмы «РА СВЕТ». Их оборудование имитирует световой поток, аналогичный солнечному. Теперь российское искусственное солнце светит не только в нашей стране, но и зарубежом.  К сожалению, в связи с высокой стоимостью уникального оборудования в нашей стране его пока мало: всего пять или шесть экземпляров.

«Нехватка солнца приводит к снижению иммунитета, нарушению строения органов и систем, ухудшению психо-эмоционального настроения. Не случайно многие из нас в прежние годы стремились "подзарядиться", найти возможность вывести семью на солнышко, на море. Но это только летом, а в нынешней вирусной ситуации вообще весьма проблематично.  Вот мы и решили "зажечь" искусственное солнце для жителей нашего северного края. Для этого создали в Петрозаводске (ул. М.Горького 25-а) водно-оздоровительный СПА центр "Солнечный остров", оснащенный этим уникальным устройством», — рассказал директор центра Владимир Ольшевский.

«В "Солнечном острове" нам предложили несколько вариантов оздоравливающего света, ознакомили с особенностями оборудования и подобрали для каждого оптимальный режим. Из-за пандемии мы уже больше года не можем поехать на море, и такой отдых просто необходим и для души, и для тела», — рассказала посетительница СПА центра, многодетная мама Анна.

Подробнее о возможностях центра читайте здесь.

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