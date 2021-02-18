Где в Петрозаводске найти штучные подарки ручной работы к 23 февраля и 8 марта?

Приглашаем на Весеннюю ярмарку в ТРК "ЛОТОС PLAZA".

Грядущие праздники всегда полны семейного тепла, признаний в любви и благодарности за заботу. Это время трогательных детских открыток и первых весенних букетов. Хочется, чтобы и подарки были не формальными, а особенными, созданными с душой. В Петрозаводске главный подарочный маршрут, как всегда, лежит в ТРК "ЛОТОС PLAZA", где с 20 февраля по 8 марта для вас пройдет Весенняя ярмарка изделий ручной работы.

Для гостей ТРК "ЛОТОС PLAZA" мастера приготовили множество уникальных вещей, выполненных в единственном экземпляре. Например, украшения с авторским дизайном или милые вязаные игрушки.

Также на ярмарке будет предложен большой выбор эко-подарков, карельского чая и сладостей, мыла ручной работы и hand-made изделий из природных материалов, к примеру, от мастерской лазерной резки.

Еще один пример – компания "Silent lake", которая производит натуральную карельскую косметику и собирается представить более 50 видов продукции, в том числе и товары для мужчин. В ярмарке в ТРК "ЛОТОС PLAZA" мастера "Silent lake" участвуют не в первый раз и нам рассказали, как для них важно каждое такое событие. Это повод встретиться с постоянными клиентами и познакомиться с новыми в теплой и комфортной обстановке.

Каждая вещь здесь – настоящая находка: и небольшие приятные сувениры, и гигантские "Киндеры", наполненные конфетами и шоколадом. А в поисках оригинальных подарков можно отлично провести время. Гулять по ярмарке и рассматривать работы известных карельских мастеров – уже праздник и заряд солнечного настроения! Все подарки найдете за одну прогулку, а это гораздо безопаснее, чем ездить за ними по городу. В ТРК "ЛОТОС PLAZA" к заботе о здоровье гостей относятся со всей серьезностью.

И конечно, какое 8 марта без тюльпанов, роз или хризантем? Мы по традиции ездим за букетами в ТРК "ЛОТОС PLAZA", и в этом году надеялись, что ярмарка состоится. Так вот цветочной ярмарке быть! Все цветы города будут ждать вас в торгово-развлекательном комплексе с 5 по 8 марта.

Весенняя ярмарка будет работать с 20 февраля по 8 марта с 10:00 до 20:00 на 2 этаже в галерее рядом с магазином "Спортмастер". Дополнительно столы и стеллажи с товарами будут представлены 6 и 7 марта во второй очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA" рядом с "Fitness House" в рамках ярмарки изделий ручной работы "HOBBY MARKET". Ждем вас!

vk.com/lotosplazaptz

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Лесной проспект, 47-а.

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