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Где в Петрозаводске снова сделать себя красивой после затянувшейся зимы? И что для этого нужно?

Новости. Экономика
14:25, 11 Марта 2021
фото: © Клиника Мас
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Наша зима с ее перепадами температуры, колючими ветрами и отоплением на всю катушку – катастрофа для кожи!

Какими бы уходами я ни реанимировала свою кожу, все равно вижу, как она теряет приличный вид, а ведь абсолютно каждая женщина хочет выглядеть хорошо.

Некоторые из нас обходятся лишь домашним уходом, другие уже познали все прелести косметологии. Если вы тоже подумываете вступить в их ряды, то ниже короткий гид.

Чтобы результат оправдал ожидания и не пришлось платить за бесполезные манипуляции, давайте проконсультируемся у специалистов, какие из процедур сейчас наиболее актуальны.

К специалистам мы отправились в косметологическую клинику "Maс", которая находится в самом центре города. Клиника открылась год назад, собрав под своей крышей косметологов с опытом работы более 10 лет с медицинским образованием. Здесь делают как пилинги и чистки, инъекции для красоты лица, так и расслабляющие массажи и обертывания. Перечень услуг очень большой.

Итак… Выбираем!

Пилинги и чистки

Путь к здоровой и красивой коже лежит через периодическую чистку лица, которая обеспечивает лучшее проникновение активных компонентов косметических средств в глубокие слои кожи. Поверьте, дома такого эффекта не добиться.

Аппаратное очищение кожи с помощью ультразвуковых волн позволяет очистить железы и поры, укоряет клеточный обмен веществ. При механическом очищении кожи косметолог вручную очищает кожу.

Также в клинике вы можете сделать молочный (эффект легкого осветления направлен на устранение пигментации), миндальный (омоложение кожи) или салициловый пилинг (лечение акне, гиперкератоза).

Биоревитализация

В зимний период времени уровень увлажненности кожи снижается на 20-30%. Недостаток влаги проявляется в виде чрезмерной сухости, шелушения, проявления мелких морщинок, тусклого цвета лица.

Введение под кожу гиалуроновой кислоты связывает влагу, обеспечивая ярко выраженный омолаживающий эффект. После процедуры подтягивается овал лица, исчезают мелкие морщины, крупные становятся менее заметными, выравнивается цвет кожи.

Мезотерапия

Мезотерапия – это внутрикожное введение коктейлей из препаратов, которые содержат гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы, аминокислоты и другие полезные элементы. Применяется для омоложения лица и тела, восстановления кожи.

СПА-процедуры

Клиника "Mac" работает только с профессиональной французской уходовой косметикой BERNARD CASSIERE и SOTHYS.  Клиника предлагает множество уходовых процедур, например, с белым трюфелем или алоэ и бамбуком, для ухода за кожей вокруг глаз и энергия-детокс. Этапы ухода включают очищение и тонизацию, расслабляющий или моделирующий массаж лица, шеи и в области декольте, маску и крем по типу кожи.

Микротоковый лифтинг

Микростимуляция заключается в воздействии на глубокие слои дермы электрических импульсов слабой частоты. Энергия направленно действует на мышцы, вызывая их сокращение. Это своеобразная тренировка, которая помогает укрепить каркас лица, устранить последствия возрастных изменений и продлить молодость.

Прямыми показаниями являются наличие морщин, дряблость кожи, потеря четкости овала лица, пигментные пятна, опущение внешних уголков глаз, мешки и синяки под глазами, сильная отечность, пересушенность и истощенность кожи.

В клинике "Мас" специалисты помогут вам выбрать процедуру в зависимости от потребностей именно вашей кожи! Отличная локация, удобный паркинг, приятный персонал, который всегда с улыбкой угостит вас чашечкой кофе, пока вы ждете своего специалиста!

Звоните по телефону (8142) 35-77-35 и приходите по адресу ул. Анохина, 12

Сайт: mac-ptz.ru

Инстаграм: www.instagram.com/mac.ptz

Клиника "Мас" – медицина как искусство!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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