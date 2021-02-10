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Гендиректор АО "ПСК" рассказал, почему происходят перебои с поставкой электроэнергии в Прионежском районе

Новости. Общество
13:44, 11 Февраля 2021
фото: © АО "ПСК"
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Генеральный директор АО "Прионежская сетевая компания" Игорь Ширшов рассказал об итогах работы за прошлый год и о "болевых точках" в энергоснабжении потребителей республики.

- Игорь Валерьевич, если позволите, начну с темы неприятной, но которая сейчас широко обсуждается: перебои с поставкой электроэнергии в Прионежском районе. Чална, индивидуальная жилищная застройка в районе Бесовца. Что происходит?

- На эту тему сказано и написано уже очень много. И тут не одна проблема, а целый клубок проблем.

Первое. Большинство линий электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ у нас в Карелии были построено очень давно. В советское время, примерно в середине 70-х - начале 80-х годах прошлого века. И тогда не было такого размаха индивидуального жилищного строительства, как сейчас, не было такого количества бытовой техники, не было и электроотопления домов. А сейчас под Петрозаводском ИЖС набирает обороты быстрыми темпами.

Кроме того, в 90-е и в начале "нулевых" годов эти объекты практически планово не ремонтировались, был их огромный износ, и они просто морально устарели. А линии низкого напряжения - те, что подводят электроэнергию непосредственно к потребителю, - самые большие по протяженности. У нас в обслуживании сейчас более пяти тысяч километров таких сетей по всей республике.

Когда Прионежская сетевая компания пришла в Карелию в 2006 году, в результате износа ЛЭП в том же Прионежском районе иногда фиксировалось до двухсот аварийных отключений в день. Сейчас такое просто невозможно.

Мы каждый год ремонтируем наши линии электропередачи, модернизируем их, строим новые. Делаем все возможное, что в наших силах, чтобы повысить надежность энергоснабжения. И сделали уже в этом отношении очень много, но многое еще предстоит сделать.

Какой совет дал Игорь Ширшов тем, кто собирается купить участок под ИЖС, читайте здесь.

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