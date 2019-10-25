Гендиректор "Кареллеспрома" потребовал миллион с заслуженного журналиста Карелии

В такую сумму руководитель лесопромышленной компании оценил моральный вред от статьи о своей многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Казалось бы, после волны публикаций в российской прессе о премии в 26 миллионов рублей, которую решило выплатить собрание акционеров холдинга "Кареллеспром" его генеральному директору Павлу Дегтяреву, герой громкого скандала должен приложить все усилия для того, чтобы он скорее утих. Однако гендиректор лесопромышленной холдинговой компании, где на момент проведения собрания контрольный пакет акций находился в распоряжении республиканского правительства, предпочел судиться с журналистом деловой Интернет-газеты "Вести Карелии" Светланой Лысенко, которая первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю, назначенному на свою должность с ведома карельского руководства. Господин Дегтярев направил в городской суд Петрозаводска исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором потребовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии, а также с делового издания, где 11 июля нынешнего года была опубликована статья "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

Интересно, что руководитель лесопромышленной компании не стал оспаривать факты, изложенные Светланой Лысенко в июньских публикациях о премии, где журналист довольно подробно описала обстоятельства, непосредственно связанные с собранием акционеров "Кареллеспрома" 30 мая, на котором было принято решение о вознаграждении Дегтярева. В частности, Лысенко обратила особое внимание читателей на тот факт, что за многомилионную премию генеральному директору проголосовали почти 54% участников собрания акционеров, а около 46% высказались против. Журналисту удалось выяснить, что другой крупный собственник компании – Segezha Group, владеющий 43% акций "Кареллеспрома", выступил против выплаты такого огромного вознаграждения господину Дегтяреву, после чего стало очевидным, что за скандальным решением о премии стоят акционеры, представлявшие республиканское правительство, которому тогда принадлежал контрольный пакет акций холдинга.

Подробнее читайте здесь.