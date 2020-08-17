Генеральная уборка берегов Онежского озера начнется 4 сентября

Ежегодная экологическая акция "Чистое Онего" запланирована на 4-6 сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

Представители администрации Петрозаводска приняли участие в рейдах по выбору площадок проведения экологической акции "Чистое Онего". Вместе с активистами ОНФ специалисты определяют места, где ежегодно отдыхают тысячи туристов и скапливается много мусора.

В этом году мероприятие по очистке водоохранной зоны проведут четвёртый раз. Кроме Петрозаводска, к акции присоединяются населённые пункты, расположенные по берегам Онежского озера в Прионежском, Кондопожском, Медвежьегорском, Пудожском районах и Ленинградской области.

Традиционно такая генеральная уборка проходит в сентябре. С учётом эпидемиологической ситуации в этом году принято решение провести её 4-6 сентября, дав возможность городам и поселениям выбрать удобное время и формат. Региональное отделение ОНФ окажет поддержку инициативным группам, обеспечив их перчатками и мешками. Всем участникам акции будут вручены благодарственные письма.

Проект "Чистое Онего" позволяет снижать негативное воздействие на окружающую среду, сберегать водные ресурсы, приводить в порядок прибрежную территорию. Мероприятие также направлено на создание актива эковолонтёров, формирование экологической культуры у жителей и гостей, которые приезжают отдыхать на Онежское озеро.