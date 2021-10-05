Реклама

Генеральный директор «Росгосстраха» награжден «За заслуги перед Отечеством»

Новости. Общество
12:29, 05 Октября 2021
фото: © Росгосстрах

Новости партнеров

Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий Указ №558 1 октября 2021 года.

«Эту награду я, прежде всего, рассматриваю как наивысшую оценку работы всего многотысячного коллектива компании «Росгосстрах», страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны», — подчеркнул Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин.

Старейший и самый известный страховщик страны на протяжении всей столетней истории играл значимую роль в социально-экономическом развитии страны. В Великую Отечественную войну агенты Госстраха работали на неоккупированных территориях, многие работники ушли на фронт защищать нашу родину, а миллиардные сборы компании помогали пополнять государственный бюджет. Госстрах также страховал все военные поставки по программе ленд-лиза — помощи, которая шла в СССР из США.

На протяжении всего советского периода Госстрах был единственной организацией, обеспечивавшей страховую защиту имущества, жизни и здоровья граждан нашей страны. И сегодня «Росгосстрах» остается одним из лидеров российского страхового рынка, которому доверяют защиту своего финансового благосостояния миллионы россиян.

Новости партнеров

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Аналитика

04.10.2021 16:12
Капитал
«Богач, бедняк» 2
Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода оказался за решеткой по подозрению в растрате.
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
«Для меня это важный инвестиционный и творческий проект»
29.09.2021 09:50
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»