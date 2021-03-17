Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи

В офисе Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге требуется уборщица на неполный рабочий день.

Петрозаводское отделение Генконсульства Финляндии приглашает на работу уборщицу на неполный рабочий день по трудовому договору сроком на два года с 1 июня 2021 года или по договоренности. Об этом сообщается на сайте посольства Финляндии.

В должностные обязанности уборщицы входит приготовление обеда для сотрудников представительства, обслуживание встреч, уборка офисных помещений и стирка в прачечной.

У кандидатов на должность уборщицы должен быть опыт в приготовлении пищи и поддержании в помещениях надлежащего санитарного порядка. Кроме того, кандидат должен соблюдать профессиональную этику и быть готовым к гибкому рабочему графику.

С дополнительными вопросами обращаться к вице-консулу Терхи Хакала (terhij.hakala@formin.fi).

Заявление о приеме на работу с резюме должно быть отправлено на адрес электронной почты sanomat.pet@formin.fi не позднее 26 марта 2021 года.